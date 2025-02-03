Prof. Dr. Celal Şengör'den Ege Denizi'nde yanardağ uyarısı! 'Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık'

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak kente gelen Prof. Dr. Celal Şengör, son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Yanardağ zaten aktif, patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık"

Depremlerin tam olarak nerede kümelendiğinin ve türlerinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Şengör, “Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık. Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

Bölgedeki fayların tsunami yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Şengör, “Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani” ifadelerini kullandı.