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Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremleriyle ilgili önemli uyarı: Avcılar ve Yeşilköy topun ağzında

İstanbul’da peş peşe yaşanan depremler sonrası konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, olası büyük İstanbul depreminin 7,6 büyüklüğünde olabileceğini belirterek önemli uyarılar yaptı. Şengör “Avcılar ve Yeşilköy topun ağzında” dedi.

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Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremleriyle ilgili önemli uyarı: Avcılar ve Yeşilköy topun ağzında
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İstanbul’da art arda meydana gelen ve en büyüğü 6,2 olarak kaydedilen depremlerin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör olası büyük İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında konuşan Şengör, İstanbulluların hissettiği depremin şiddetinin 4 olduğunu, Silivri çevresinde ise bu değerin 5'e kadar çıktığını ifade etti. Depremin “iyi davranan bir deprem” olduğunu belirten Şengör, asıl büyük tehlikenin henüz gerçekleşmediğini vurguladı.

Avcılar ve Yeşilköy topun ağzında

"Avcılar ve Yeşilköy topun ağzında," diyen Şengör, bu bölgelerin zeminsel yapısı ve yapı stoku nedeniyle yüksek risk taşıdığını söyledi. “Oraların dayanıksız olduğunu tahmin ediyorduk” ifadelerini kullanan Şengör, büyük depremin bu bölgelerde ciddi hasara yol açabileceğini kaydetti.

Olası büyük İstanbul depreminin, Batı’dan Doğu’ya doğru uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelmesinin beklendiğini aktaran Şengör, fayın tamamının kırılması durumunda depremin büyüklüğünün 7,6’ya ulaşabileceğini belirtti. Bu büyüklükteki bir depremin, Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme benzer etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

“İstanbul’da 7’lik bir deprem olsa insanlar ayakta duramaz. Bazı yerlerde şiddet 9’a kadar çıkabilir. Sahile paralel alanlar 8 şiddetinde, bazı bölgeler 7 ve daha sağlam yerler ise 6 şiddetinde sallanacak,” diyen Şengör, İstanbul’da 130 kilometrelik bir fay hattının tek seferde kırılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ