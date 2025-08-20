Prof. DR. Cenk Yaltırak tarih verip uyardı! Büyük İstanbul depremi ne zaman?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İTÜ Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATAM) Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Hilmi Hacaloğlu'nun kanalında beklenen İstanbul Depremi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük Marmara depreminin yaklaşmakta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaltırak, en geç 2065 yılına kadar gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

"7,8 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir"

En büyük riskin 1509 depreminin yaşandığını düşündükleri Doğu Marmara fayında olduğu olduğunu ifade eden bilim insanı, birden fazla fay parçasının aynı anda kırılmasının da söz konusu olabileceğini dile getirdi. Yaltırak, böyle bir senaryoda 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebileceğini de ekledi.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, istatistiksel çalışmalara bakıldığında Marmara'daki deprem periyotlarının ikinci tura geçtiğini açıkladı. Önümüzdeki 40 yıl içinde büyük bir deprem olasılığının arttığını kaydeden Yaltırak, bu sürecin yarın da yaşanabileceğini kaydedip, "2065'e kadar yatalım anlamına gelmiyor. Yarın da olabilir" dedi.

Tsunami riskine değindi

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara Denizi'nde 18 adet denizaltı heyelanının bulunduğunu ve olası bir depremin heyelanları tetiklemesi durumunda tsunami oluşabileceğine işaret etti.

Yaltırak ayrıca, 1509'daki tsunaminin, söz konusu heyelanlardan biri tarafından tetiklendiğini ve Samatya'daki surları aşan 6 metrelik dalgalar oluşturduğunu ifade etti.

MATAM'ın bu heyelanları inceleyerek tsunami risklerini modelleyeceğini de ifade eden Prof. Dr. Yaltırak, elde ettikleri tüm verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını da kaydetti.