Prof. Dr. Doğan Kuban vefat etti

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Kuban, 2019 yılındaki "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin sahiplerinden biri olmuştu. "Mimarlık" ödülü, "Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla" Doğan Kuban'a verilmişti.

Doğan Kuban kimdir?

Paris'te 1926 yılında doğan Kuban, 1949'da İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü'ne asistan oldu.

Öğretim programında "Modern Mimarlık Tarihi"nin ayrıntılı olarak yer almasını sağlayan Kuban, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulmasını sağladı.

Doçentliğinden 1993 yılında emekli oluncaya kadar sırasıyla İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü ile Restorasyon Ana Bilim Dalı başkanlığı yapan Kuban, 1974-1977’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi.

Prof. Dr. Kuban'ın, Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme (1954), Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekân Teşekkülü-Rönesansla Bir Mukayese (1958), Divriği Mucizesi-Selçuklular Çağında İslâm Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme (1999), Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama (2000), Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri (2000) başta olmak üzere sayısız eseri bulunuyor.