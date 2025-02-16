Prof. Dr. Ercan’dan Bingöl depremi sonrası uyardı: 'Geleceğe hazırlan'

Bingöl'ün Yedisu İlçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.24’te meydana gelen depremin derinliği ise 12.79 kilometre olarak ölçüldü.

Bingöl Valiliği, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" açıklaması yaptı.

“Geleceğe hazırlan”

Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, "Bingöl Yedisu M4,9 gerinlik birikiminin belirtisidir. Geleceğe hazırlan." ifadelerini kullandı.