Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), halk sağlığı alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Aksakoğlu’nun hem akademik katkıları hem de hekim hareketine verdiği destekle unutulmaz bir iz bıraktığı vurgulandı.

Uzun yıllar boyunca halk sağlığı için emek veren Aksakoğlu’nun, yalnızca sağlık hizmetlerinin değil, aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi temel değerlerin de savunucusu olduğu hatırlatıldı. TTB'nin açıklamasında "Bilgisini, emeğini çok sevdiği ülkesi ve insanları için kullanırken, iyi hekimliği ve mücadele azmi ile hepimize örnek oldu. Türk Tabipleri Birliği olarak mesleğimize ve hekim hareketine yaptığı katkılar için minnettarız. Anısı bizlere yol göstermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.