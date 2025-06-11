Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı olarak gösterilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun." açıklamasıyla duyurdu.

Tıp dünyasında önemli çalışmalara imza atan Yaşargil’in hayatı, kariyeri ve ölüm nedeni merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir? Kaç yaşındaydı? Neden vefat etti?

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir?

Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde bitiren Yaşargil, ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı.

Türkiye’de tıp eğitiminin ardından, İsviçre’nin Basel şehrinde yüksek lisans ve nöroşirürji uzmanlık eğitimi aldı. Ardından Bern Üniversitesi’nde psikiyatri bölümünde çalıştı ve burada beyin cerrahisi alanına yöneldi. Yaşargil, beyin anatomisi ve cerrahisi üzerine çalışmalar yapmıştır.

Yaşargil, 1953 yılında Basel Üniversitesi Nöroşirürji Bölümünde çalışmaya başladı. 1965’te ise Zürih Üniversitesi’nde yardımcı profesörlük görevine geçti.

1965 ile 1967 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Vermont Üniversitesi'nde mikrovasküler cerrahi alanında önemli çalışmalara imza attı. 1973 yılında profesörlük unvanını alarak Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü’nün başkanlığına getirildi.

Gazi Yaşargil, cerrahinin farklı alanlarında önemli keşifler yaptı. Mikroskop kullanımını beyin cerrahisine taşıyan Yaşargil, 1967 yılında cerrahi mikroskopla ilk beyin bypass ameliyatını gerçekleştirdi.

Yaşargil tarafından geliştirilen intrakraniyal anevrizma ameliyatlarında damarları klemplemek için kullanılan klipsler, bugün hala modern cerrahi uygulamalarda kullanılıyor.

Öte yandan, beyin cerrahisinde operasyon bölgesine ulaşmayı kolaylaştırmak için beyin dokusunun daha rahat hareket ettirilmesini sağlayan Leyla retraktörünü tasarladı.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görüldü. Ayrıca, Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından onur madalyasıyla ödüllendirildi.

Yaşargil, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.