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Prof. Dr. Gökçen Orhan görev odasında ölü bulundu

Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu.

Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.

Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.