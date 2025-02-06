Prof. Dr. Hakan Kara'dan fiyat farkı tepkisi: Bu iş gerçekten raydan çıktı

Kara sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı paylaşımda aynı ürünün farklı fiyata satılmasına tepki gösterdi. Kara, eczanelerde 450 TL’ye satılan bir vitamini internet üzerinden 200 TL’ye bulduğunu ve mağazalarda 1500 TL’ye satılan bir ürünün aynı şekilde online alışveriş platformlarında 350 TL’ye satıldığını belirtti.

Kara, yüksek fiyat farklılıklarının sadece alım gücünü zayıflatmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal adalet ve ahlak duygusunu da olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Enflasyonun maliyeti sadece alım gücünü erozyona uğratmak değil, aynı zamanda adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor," diyen Kara, bu tür fiyat uçurumlarının tüketicilerin güvenini sarsan önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.