Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Çanakkale depremi sonrası uyarı!

Dün saat saat 23.38 sularında Çanakkale'de Edremit Körfezi’nde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Bursa’da da hissedildi.

Yaşanan depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuyla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Sözbilir, Edremit Fayı'nın yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimalinin olmadığını ifade etti. Ancak, deprem fırtınasına karşı da uyardı.

Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu aktaran Sözbilir, "Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Deprem fırtınası yaşanabilir"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem fırtınasının altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

"Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir."

1944'te meydana gelen depremi hatırlattı

6 Ekim 1944'te 6,8 büyüklüğünde Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini de hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğünü de ifade etti.

Depremin 9 şiddetinde hissedildiğini aktaran Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü."