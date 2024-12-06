Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sevindiren haber!

'Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı' programının konuğu olan 77 yaşındaki Prof Dr. İlber Ortaylı, kendini kötü hisssettiği için programı erken terk etmek zorunda kalmıştı. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi yapılan Ortaylı, sağlık durumunun iyiye gittiğini paylaştığı bir video yayınlayarak duyurdu.

Vücudundaki iltihaplanma nedeniyle rahatsızlandığını fakat tedavisinin olumlu sonuçlarını almaya başladığını belirten Ortaylı videosunda şu ifadeleri kullandı ve sevenlerine teşekkür etti:

"Sevgili okurlarım,

Bir iki gün önce iltihaplanma nedeniyle dengem bozuldu. Bir baş dönmesi şikayetiyle hastaneye geldim. Çok şükür geldiğimin ilk günü Koç Üniversitesi Hastanesi’nin şifayab elleriyle kendime geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Ben rahatım sizler de rahat olun çok teşekkürler."