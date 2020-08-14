Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir?

14 Ağustos 2020

14 Ağustos 2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan rektör atamaları kararnamesine göre İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu atandı.

İsmail Koyuncu kimdir?

Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 1974 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan ve babasının memuriyeti nedeniyle burada dünyaya gelen Koyuncu, ilk ve orta öğretimini memleketi Antalya'da sürdürdü.Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nde gören Koyuncu, 1995'te buradan mezun oldu.

1996'da İTÜ İnşaat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan İsmail Koyuncu, 1997 yılında Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Ardından yine aynı dalda doktorasını aldı.

2004'te doçent ünvanını alan İsmail Koyuncu, 2004-2005 yılları arasında Rice Üniversitesi'nde ve ardından University of Leuven'de eğitimine devam etti.

İsmail Koyuncu, 2010 yılında ise profesör ünvanını aldı. Koyuncu, kompozit yapılı MF ve UF düz tabaka levha membran üretimi, Hollow fiber membran üretimi, İleri Osmoz prosesi, Membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi ve Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesi vb. alanlarda araştırmalarını sürdüren Prof. Koyuncu'nun, International Water Association (IWA) Specialized Group on Membrane Technology'de, Network of Young Membraines in Europe'da, American Water Works Association'da (AWWA), Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi'nde, Society of Chemistry and Industry, European Desalination Society'de üye olarak görev yapıyor.

Yaptığı akademik çalışmalarla çok sayıda ödüle layık görülen Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2012 yılından bu yana TÜBA Asosye Üyesidir.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 14 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğüne atanmıştır.

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