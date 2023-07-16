Prof. Dr. Levent Kurnaz: 50 dereceleri bundan böyle çok rahat görürüz

Tüm dünyada ve Türkiye'de birbirini ardında en sıcak günler yaşanıyor. Bu ayın başında peş peşe iki gün dünyada sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı.

Türkiye'de önceki gün ve dün bazı kentlerde termometreler 40 dereceyi geçti, "Dışarı çıkmayın" uyarıları yapıldı.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Levent Kurnaz, geçen 3 - 4 yılda Pasifik Okyanusu’nun yüzey sularının daha serin olmasına neden olan La Nina (soğuk hava akımı) sebebiyle dünyanın ne kadar ısındığının fark edilmediğini ifade etti.

'50 dereceleri rahat görürüz'

La Nina’nın etkisinin nisanda bitmeye başladığını aktaran Kurnaz, bu perdeleyici etki kalktığı için sıcaklıklarun birden hızla yukarı gitmeye başladığını kaydetti.

Profesör sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu daha başlangıç. Yıl sonuna 170 gün var daha ve en az yarısına yakını bir öncekine göre ‘en sıcak gün’ olacak. Bugün dünden dün evvelsi günden, bundan sonra yaşanacak her mevsim bir önceki mevsimden daha sıcak olacak. 50 dereceleri bundan böyle çok rahat görürüz.

'2024 en sıcak yıl olabilir'

Ve dahası 2024 insanlık tarihinin en sıcak yılı olacak gibi görünüyor. 'Nereye kadar gidecek bu böyle' dedin ya... Bu işin sonu yok! Biz dünyayı ısıttıkça dünya da bizi ısıtmaya devam edecek. Kömür, petrol, doğalgaz kullanıp, atmosfere karbondioksit saldığımız sürece bu iş daha da kötüye gidecek. Daha yolun başındayız. İklim değişikliği - küresel ısınma dediğimiz şey tam da bu. Bir yanda seller diğer yanda aşırı sıcaklar... 15-20 yıldır aynı şeyi anlattığım için bu bana pek şaşırtıcı gelmiyor artık.”