Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Stüdyoda baş dönmesi sonrası baygınlık geçiren Ceyhan’ın o anlarda bilincinin açık olduğu, yorgun olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Prof. Dr. Ceyhan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı bildirildi.

Bakan Koca: Yakından takip ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun." dedi.