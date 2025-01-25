Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: “Türkiye’de Afet Bakanlığı kurulmalı”

Yapı güvenliği dendiğinde ülkemizde her ne kadar akla ilk olarak deprem gelse de, 78 kişinin canına mâl olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasında bir kez daha görüldü ki, yapı güvenliği pek çok koşulda büyük önem taşıyor.

Yapı güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan bu tür felaketlerde daha hızlı reaksiyon alınması gerektiğinin altını çizdi ve Türkiye’de Afet Bakanlığı’nın kurulması önerisinde bulundu.

Binaların kaçış noktaları yangını körüklememeli!

Deprem, sel ve yangın nedeniyle Türkiye’de yaşanan can kayıplarına ve yapılarda meydana gelen tahribata dikkat çeken Prof. Dr. Altan, “Yapı güvenliği deyince de aklımıza sadece deprem geliyor. Aslında sadece deprem gelmemeli. Yangında yapı güvenliğini içine almaktadır. Su baskınları olsun, çığlar olsun, çeşitli doğal afetler yapı güvenliğini tehdit ediyor. Bolu’da meydana gelen yangın yapı güvenliğini tehdit etmiş durumda. Bizim acilen bütün yapılarda bu tip önlemleri tek tek rutin biçimde kontrol etmemiz gerekiyor. Diyelim ki bütün önlemleri aldık, yangın sistemlerini taktık. Yangın merdivenleri de var. Kaçış koridorları da var. Ama bunlar aktif halde çalışıp çalışmadığını ya da pasif duruma geçirdilerse bunun kontrolü nasıl yapılıyor? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Tam kaçış noktaları yangını körükleyecek şekilde ayarlıyoruz.”

“Yangın önlemleri bina tasarlanırken belirlenmeli"

Prof. Dr. Altan; “Gerçekten ciddi bir yangın yönetmeliğimiz var. Yapı güvenliğini sağlamak için hiçbir şeyden taviz verilmemeli. Bütün binalarda inşa yapılmadan önce nasıl statik projelerini ve elektrik mekanik projelerini hazırlıyorsak bu yangın önlemlerine de o zamandan çalışmak lazım. Ne amaçla yapılacaksa yapı yapılmalı. Daha sonrasında da yapı değişikliğinde de çok ciddi önlemlerle izin ve ruhsat verilmeli. Yapı güvenliği bizim için çok önemli. Hem depreme karşı hem yangınlara karşı. Bunlarda en başta planlanarak yapılmalı. Bu sistemler maliyetli sistemler değil” dedi.

“Afet Bakanlığı kurulmalı”

Yaşanan doğal afet ve yangınlarda çoğu zaman bürokratik sorunların da yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Altan, “Ülkemiz bazı afetlerin oluştuğu bir ülke. Deprem olsun, bazı bölgelerimizde su baskınları, bazı bölgelerimizde orman yangınları, bunları belli bir bakanlıkta toplamalıyız. Her birinden farklı bir bakanlık çıkıyor. Bir bakıyorsun hepsi karışıyor. Bir Afet Bakanlığı şeklinde bakanlık oluşturup bunları ele alsak bir yerde toplasak belki daha kolay hareket ederiz. O zaman afetlerde daha çok koordine oluruz. O zaman daha sorumlu hareket edilir" dedi.