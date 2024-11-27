Prof. Dr. Naci Görür ‘7 büyüklüğünde’ dedi, depremin açık adresini verdi

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki en yakın deprem riski olan bölgelere ilişkin açıklamalarda bulundu. NTV’ye konuşan Prof. Dr. Görür, Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na bir kez daha dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür, Karlı Yedisuyu Fayı’nın güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya Fayı arasında önceki gün gerçekleşen 4,6 büyüklüğündeki depreme atıf yaparak, “Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" dedi.

Sosyal medya hesabından Malatya Fay Zonu’na dikkat çekmişti. Bu fayda son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce yaşandığını söyleyen Görür, “Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı” uyarısında bulunmuştu.

Malatya Fay Zonu neden tehlikeli?

Malatya Fay Zonu’ndaki endişenin nedeni olarak fay sisteminin özelliğini gösteren Görür, “Fay çok yavaş. 7 üzerinde deprem üretebilir” ifadelerini kullandı.

Naci Hoca, "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim” dedi.