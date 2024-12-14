Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'da şu an deprem olma ihtimali...

Türkiye'yi deprem konusunda bilinçlendiren isimlerin başında gelen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, NOW TV’de Ezi Gözeger ile ‘Çalar Saat Hafta Sonu’ programının konuğu oldu.

Naci Görür programında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görür'ün sözleri Türkiye'de deprem konusunda yaşanan bilinç eksikliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Prof. Dr. Naci Görür, "Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var" var derken, şöyle devam etti: "Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin."

Naci Hoca, Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade ederken, İstanbul'da anlık olarak deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu teyit etti.

Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

* Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti. Bazı şeyler yapılmasına rağmen ben hazır olunduğunu sanmıyorum.

* Ortalama 7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok fazla. Bu revize edildiği rakamla yüzde 47. Yani, 99’dan bu yana her an olmak kaydıyla deprem olma olasılığı yüzde 47. Önce yüzde 64’tü zamanla revize edildi. Şimdi dolasıyla bu yüksek bir olasılık, yazı turayı bile yüzde 50 ile atıyorsunuz. Şimdi bu depremin olacağı yer kesin. Özellikle batısında deprem var 1912; 99 depremi Kocaeli depremi var.

* İkisinin ortası Marmara Denizi boş. En son deprem 1766 yılında; o fay da her 250 senede bir deprem üretiyor. Artı-eksi 10 ila 15 sene var. Yani bu günlerde deprem olma olasılığı fazla. Doğrultulu atımlı bir fayın bir yerinde deprem olursa öbür tarafında da deprem olursa sismik boşluk olur ki muhakkak kırılmak zorunda. Yani KAF’ın kuzey kolu Marmara içinde kırılmak zorunda. Çünkü Doğu ve Batı’da kırılmış, ortası sismik boşluk yani kırılacak demektir.

* Bizde unutmaktan çok, bizim halkımız kendine yakışan davranış ve tutum içerisinde olmuyor. Biz kendi ülkemizin insanlarına kötü bir şey yakıştırmak istemiyoruz ama böyle hamasetle de bu olmuyor. Bilim ışığında yürümüyor insanlarımız. Bilimsel konuları yeterince kavramamış durumda. Bilim dışı birtakım inançlarla vakit geçiriyor.

'Öküzün kafa sallamasıyla...'

* Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var. Bugün bu oluyor. Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin.

* Deprem dirençli kentler inşa etmek sanıldığı kadar zor değil. Bir bakanlık kurun. Öbür bakanlıklara verdiğinizden biraz daha fazla bütçe verin. Devlet bakanlığı olsun, siyasete göre, partiye göre değişmesin. Türkiye'yi depreme hazırlamak üzere kurgulanmış bir bakanlık olsun. Liyakatlı kadrolarla bütün ülkeyi depreme hazırlamaya başlasın.

* Ekonomin, ticaretin, fabrikaların İstanbul'da. Bütün Türkiye dizüstü çöker. O zaman bu ülkenin ne ekonomik, ne siyasi bağımsızlığı kalır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü: Borç alan, talimat alır. Şu anda bile doğru dürüst para bulamadığımızı okuyoruz. O deprem olduğu zaman o yıkımda parayı nasıl bulacağız biz? Hangi tavizleri vererek alacağız?