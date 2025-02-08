Prof. Dr. Naci Görür bu kez deprem sonrasına dikkat çekti! 'Evin sağlam olsa ne olur ki?'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep programına katıldı.

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın Arap, Anadolu ve Afrika levhasının sınırında olduğunu ifade ederek levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini dile getirdi.

Kahin olmaya gerek yok!

"Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın" diyen Görür, Gaziantep'in levhaların içinde değil sınırında olması nedeniyle depremlerden daha az etkilendiğini dile getirdi.

Deprem sonrasına dikkat çekti

Profesör, deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu vurguladı.

Görür, şöyle konuştu: "Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki? Bu 11 il içinde evim yıkılmadı paşa gibi yaşıyorum diyebilir misin? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Bu saydığımız bütün bileşenleri fonksiyonunu yerine getiriyor olmalı ki o kent yaşanır olsun."