Prof. Dr. Naci Görür değerlendirdi: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 11 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin deprem gerçeğini unutmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremini de değerlendirdi.

"Deprem hazırlıkları devlet politikası haline gelmeli"

Habertürk'te yayımlanan bir programa katılan Prof. Dr. Naci Görür, deprem hazırlıklarının devlet politikası haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Görür, depreme dirençli yerleşim alanlar inşa etmenin bir gereklilik olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde dayanıklı yapılar sayesinde hiçbir evin yıkılmadığını belirten bilim insanı, Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremde binaların ağır hasar almasının bu konudaki eksikliği ortaya çıkardığını kaydetti.

"Depremi önceden tahmin etmek mümkün değil"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin gününü, saatini ve büyüklüğünün bilimsel olarak önceden tahmin edilemeyeceğini vurguladı.

Bilimsel veriler ışığında depremin yeri ve büyüklüğüne dair öngörüde bulunabileceğini belirten Prof. Dr. Görür, bu nedenle can ve mal güvenliğini koruyacak önlemlerin zamanında alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

"İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin"

Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremi hakkında da açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin riski artırdığına işaret etti.

"İstanbul'da deprem bitti" demenin halkı yanılttığını belirten Prof. Dr. Görür, kentte 7'nin üzerinde bir deprem olacağının kesin olduğunu vurguladı:

"İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı. 'İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin."