Prof. Dr. Naci Görür Konya depremini yorumladı! Eskişehir fayına işaret edip uyardı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Konya'da meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Naci Görür, depremin Eskişehir Fay Zonu'nun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde kayda geçtiğini belirterek fayın Eskişehir dahil bölgeyi etkileyebileceğini kaydetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde bugün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabındaki paylaşımında depremi yorumladı.
Görür, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem olduğunu belirterek harita paylaştı.
Profesör şu yorumu yaptı: "Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonu'nun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bolgeyi etkileyebilecek büyük bir fay."