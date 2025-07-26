Prof. Dr. Naci Görür tek tek anlattı: İşte depreme dayanıklı kentler inşa etmek için yapılması gerekenler

Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye, büyük depremlerle sarsıldığı gibi hem de yüksek deprem riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, özellikle Marmara ve Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelebilecek depremlere karşı uyarılarda bulunuyor. Depreme dirençli kentler inşa etmek de Türkiye gibi ülkeler için oldukça mecburi.

Türkiye’nin taşıdığı deprem risklerini sık sık gündeme getiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu kez de depreme dirençli yerleşim alanları konusunu ele aldı.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli yerleşim alanlar inşa etmek için yapılması gerekenleri tek tek anlattı.

"Kenti depreme belediye hazırlar"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Görür, kenti depreme belediyelerin hazırladığını, hükümet ve halkın da yardımcı olduğunu ifade etti:

"DEPREM DİREÇLİ YERLEŞİM ALANLARI İNŞA ETMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ İSTEK ÜZERİNE MADDELER HALİNDE TEKRARLIYORUM:

1-Kenti depreme belediye hazırlar. Hükümet ve halk yardımcı olur. Belediye kendi içinde organize olarak, aşağıdaki kent bileşenleri konularında işleri yürütecek koordinatörler seçer: Yönetim koordinatörü, halk koordinatörü, altyapı koordinatörü, yapı stoku koordinatörü, ekosistem ve çevre koordinatörü ve ekonomi koordinatörü. Belediye Başkanı işin başı ve genel koordinatördür.

Kentte mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Görür, depreme karşı bileşenlerin nasıl hasarlar alacağının belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Depremin ne zaman olacağını düşünmeyin"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ne zaman olacağının düşünülmemesi, depreme her zaman hazır olunmasını gerektiğinin de altını çizdi:

2- Kentinizdeki tehlikenin (depremin) konumunu, özelliğini, uzunluğunu, kollarını, derinliğini, deprem kapasitesini, tekerrür periyodunu, vb. belirleyin

3-Kentinizin “mikrobölgeleme” çalışmasını yaptırın.

4- Belirlenen depreme karşı kent bileşenlerinin nası hasarlar alacağını belirleyin.

5-Daha sonra bu bileşenleri deprem gelmeden önce hasara karşı dirençli hale getirin

6-Depremin ne zaman olacağını düşünmeyin. Ne zaman olursa insanımız ölecektir. Ha sen, ha ben. Siz daima hazır olun. Cenge hazır olmak için devamlı güçlü ordu gerekir. Anadolu’nun lafıyla 'Sen eşeğini sağlam kazığa bağla' da. Sevgiyle."