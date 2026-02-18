Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Deprem bilimi magazin konusu değildir

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem hakkında konuşurken bilerek konuşmak gerekir. Bilmenin tek yolu araştırmadır” ifadelerini kullandı.

Görür, deprem araştırmalarında yöntem, cihaz, alet, laboratuvar çalışmaları ile veri toplandığını ve bu verilerin değerlendirilip yorumlandığını belirtti.

Araştırmaların sonuçlarının, etki değeri yüksek uluslararası dergilerde yayınlanarak dünya genelindeki bilim insanlarıyla paylaşıldığını ve atıf alarak bilimsel doğrular haline geldiğini anlatan Prof. Dr. Görür, “Deprem doğrularını böyle insanlardan dinleyiniz. Aksi halde yazıktır, günahtır. İnsan hayatı vardır ve vebali yüksektir” uyarısında bulundu.