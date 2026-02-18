Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Deprem bilimi magazin konusu değildir
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunun ciddi bir mesele olduğunu belirterek, bilmeden yapılan yorumların insan hayatını riske atabileceğine dikkat çekti. Görür, doğru bilginin yalnızca bilimsel yöntemlerle elde edileceğini ve konunun magazinleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem hakkında konuşurken bilerek konuşmak gerekir. Bilmenin tek yolu araştırmadır” ifadelerini kullandı.
Görür, deprem araştırmalarında yöntem, cihaz, alet, laboratuvar çalışmaları ile veri toplandığını ve bu verilerin değerlendirilip yorumlandığını belirtti.
Araştırmaların sonuçlarının, etki değeri yüksek uluslararası dergilerde yayınlanarak dünya genelindeki bilim insanlarıyla paylaşıldığını ve atıf alarak bilimsel doğrular haline geldiğini anlatan Prof. Dr. Görür, “Deprem doğrularını böyle insanlardan dinleyiniz. Aksi halde yazıktır, günahtır. İnsan hayatı vardır ve vebali yüksektir” uyarısında bulundu.
DEPREM: Ciddi bir konudur. Bilerek konuşmak gerekir. Bilmenin tek yolu da araştırma yapmaktır. Arştırmada yöntem,cihaz, alet, laboratuar vb kullanılır, veri toplanır, ve veriler değerlendirilir.Sonuçlar yorumlanır, etkisi yüksek uluslar arası dergilerde yayınlanır, çalışma dünya…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 18, 2026