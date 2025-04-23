Prof. Dr. Naci Görür yanıt verdi: Deprem sonrası evlere girilir mi?

İstanbul’da saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların büyük panik yaşadığı gözlemlendi. Sarsıntının ardından çok sayıda kişi evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi.

Deprem sonrası güvenli olup olmadığı merak edilen konuların başında ise “Evlerimize geri dönebilir miyiz?” sorusu geldi. Konuya ilişkin açıklama, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlardan gelen yoğun sorulara yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, evimize girelim mi, girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların ‘Bu binaya girmeyin’ dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak, yarık varsa girmeyin. Gece kolon ve kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak veya kırık varsa girmeyin. Aksi halde evinize girebilirsiniz. Sevgiyle.”

Depremin ardından vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Görür, resmi kurumların yönlendirmelerine uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.