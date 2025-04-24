Prof. Dr. Naci Görür yeni açıklama yaptı mı? Naci Görür depremle ilgili son açıklaması ne?

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem sonrası sık sık açıklamalarda bulundu. Depremler bugün de devam ederken Görür'ün son açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Vatandaşların ısrarla yönelttiği soruların başında ise "Naci Görür'ün depremle ilgili son açıklaması ne?" geliyor.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR DEPREMLE İLGİLİ EN SON NE DEDİ?

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı en son açıklamada "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

Deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir." dedi.