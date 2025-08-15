Prof. Dr. Naci Görür'den 7,2'lik deprem çıkışı: Beklediğimiz büyük deprem bu değildi...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleyişe katıldı.

Marmara Bölgesi'nde yürekleri ağza getiren 6,1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı depremine ilişkin değerlendirmeler de yapan Prof. Dr. Görür, bölgede beklenen büyük depremin bu olmadığını vurguladı.

İHA'nın haberine göre; Naci Hoca, “Beklediğimiz deprem en az 7.2 büyüklüğünde. İnsanlarımız; tedbir almayı, önlem almayı, talep etmeyi bırakırsa yazık olur” dedi.

Ataşehir depreme dayanıklı mı?

Beklenen büyük İstanbul depreminden Anadolu Yakası’nın görece daha az etkileneceğini ve Ataşehir’in komşu ilçelere göre daha sağlam yerde oturduklarını belirten Prof. Dr. Naci Görür, “Avrupa yakası zemin itibariyle daha zayıf ve Avrupa yakasında oturuyorsanız, depremden daha fazla etkileneceksiniz. Bu bilimsel bir gerçek” dedi.

Naci Hoca, bir kişinin burnunun kanamadığı Rusya’daki Kamçatka depremine atıf yaparak şöyle konuştu:

- Bizim depremin 1500, 1600 katı enerji çıkardı ve bir kişi ölmedi, bir tane ev çökmedi. Çünkü halk; sorumlu, dürüst, gerekeni yapıyor ve deprem dirençli kent nasıl olur, onu uyguladılar.