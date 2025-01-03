Prof. Dr. Naci Görür'den Alanya depremi yorumu! Nasıl oluştuğunu anlattı

Akdeniz'de Alanya'ya 46 kilometre uzaklıkta bulunan Antalya Körfezi'nde bugün 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremde can kaybı, yaralanma veya hasar kayda geçmedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı haritayla depremin oluş şekline ilişkin bilgi verdi.

1 saat çnce Alanya açıklarında, Helen- Kıbrıs Dalma-Batma zonu ile igili olarak 4,6 deprem oldu. Buradaki depremler Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalması ile oluşuyor. Deprem Anadolu Levhası üzerinde. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/EGp2nAcGCh — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 3, 2025

Görür, depremin Helen - Kıbrıs Dalma - Batma zonunda meydana geldiğini belirterek buradaki depremlerin Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalmasıyla oluştuğunu kaydetti.