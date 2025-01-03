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Prof. Dr. Naci Görür'den Alanya depremi yorumu! Nasıl oluştuğunu anlattı

Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde bugün 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'daki depremin tam olarak hangi zon bölgesinde nasıl meydana geldiğini anlattı. Prof. Dr. Naci Görür, bu bölgedeki depremlerin Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalmasıyla oluştuğunu açıkladı.

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Akdeniz'de Alanya'ya 46 kilometre uzaklıkta bulunan Antalya Körfezi'nde bugün 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremde can kaybı, yaralanma veya hasar kayda geçmedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı haritayla depremin oluş şekline ilişkin bilgi verdi.

Görür, depremin Helen - Kıbrıs Dalma - Batma zonunda meydana geldiğini belirterek buradaki depremlerin Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalmasıyla oluştuğunu kaydetti.

Son dakika: Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!Son dakika: Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!Gündem