Prof. Dr. Naci Görür'den Alanya depremi yorumu! Nasıl oluştuğunu anlattı
Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde bugün 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'daki depremin tam olarak hangi zon bölgesinde nasıl meydana geldiğini anlattı. Prof. Dr. Naci Görür, bu bölgedeki depremlerin Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalmasıyla oluştuğunu açıkladı.
Akdeniz'de Alanya'ya 46 kilometre uzaklıkta bulunan Antalya Körfezi'nde bugün 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremde can kaybı, yaralanma veya hasar kayda geçmedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı haritayla depremin oluş şekline ilişkin bilgi verdi.
1 saat çnce Alanya açıklarında, Helen- Kıbrıs Dalma-Batma zonu ile igili olarak 4,6 deprem oldu. Buradaki depremler Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalması ile oluşuyor. Deprem Anadolu Levhası üzerinde. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/EGp2nAcGCh— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 3, 2025
Görür, depremin Helen - Kıbrıs Dalma - Batma zonunda meydana geldiğini belirterek buradaki depremlerin Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalmasıyla oluştuğunu kaydetti.