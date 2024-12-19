Prof. Dr. Naci Görür'den anket sonucuna isyan! Deprem tehlikesine inanmak için daha olması gerekiyor

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yaptığı araştırma sonucu üzerinden sitemde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İPA dün İstanbul Baramotresi'nin Kasım 2024 sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada İstanbul'da öne çıkan üç sorun trafik, ekonomik sorunlar ve sığınmacılar olarak tespit edildi.

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 60,4 ile trafik, yüzde 55 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 44 ile sığınmacılar olarak belirlendi.

İşte bu araştırmadan çıkan sonuç, Türkiye'yi depreme karşı her fırsatta uyaran yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün tepkisini çekti.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbullunun büyük depreme yönelik kaygı duymaması karşısında site ederken, "Pes doğrusu... Gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsuz? Maraş yetmedi mi" ifadesini kullandı.

Büyük İstanbul depremi uyarısı

Prof. Dr. Görür, İstanbul için felaket olabileceğini belirttiği depremin her an gerçekleşebileceğini savunuyor.

Naci Hoca, Marmara Fayı'nın deprem üretme periyodunun dolduğunu ve İstanbul'da her an deprem olma ihtimalinin yüzde 47 olduğunu ifade ediyor.