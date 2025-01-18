Prof. Dr. Naci Görür'den bir kez daha 'İstanbul depremi' uyarısı! Sayı verdi...

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen 'Depreme Dirençli Adıyaman' konferansına katıldı.

Medyascope'tan Mehmet Ferit Binzet'in haberine göre Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye genelinde deprem hazırlıklarının yetersizliğinden bahsetti.

'4 milyon insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya'

Görür, olası İstanbul depreminde 1 milyon 100 bin binanın 100 binin tamamen yıkılacağını ya da ağır hasar alacağını belirterek "Bu durumda 4 milyon insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Deprem dirençli bir kent inşa etmek; yönetim, halk ve bilimsel çalışmanın birleşimiyle mümkündür. Aksi takdirde sonuç, hayal kırıklığı ve büyük acılar olacaktır" dedi.

'Herhangi bir yerde büyük deprem olabilir'

Tunceli, Doğu Anadolu ve İzmir başta olmak üzere birçok bölgenin deprem riski taşıdığını ifade eden Görür, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir. Kentleri depreme dirençli hale getirmek, Japonya ve Şili gibi ülkelerde olduğu gibi büyük felaketlerin önüne geçer” dedi.

Görür, depremin sorumlusunun yalnızca müteahhitler olmadığını belirterek "Devlet, yönetim, yerel idareler ve halk da bu süreçte sorumluluk sahibidir. Halk, doğru yapılanı takdir etmeli; yanlış yapanı ise denetim ve baskıyla yönlendirmelidir” ifadelerini kullandı.