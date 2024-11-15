Prof. Dr. Naci Görür’den ‘büyük deprem’ açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, saat 10.46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntıya yönelik açıklamasında,

"Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin" ifadesini kullandı.