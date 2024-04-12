Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Erken Uyarı Sistemi (EDİS) açıklaması: 'Felaket olur' diyerek uyardı

EDİS Türkiye Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Emre Erişen, Hürriyet’e deprem erken uyarı sistemine ilişkin bilgi vermişti.

Depremi önceden haber vermediklerini anlatan Erişen, “Olası bir İstanbul depreminde en kötü senaryoda 5-6 saniye, daha iyi ihtimallerde ise 30-40 saniyelik bir zaman var" derken sistemin fayfadasına şu sözlerle dikkat çekmişti:

* Heybeliada’da deprem olursa Şişli’de oturan birisi 20 saniyenin üzerinde zamana sahip. 6 şubat depremlerinde Hatay bu sistemini kullansaydı yaklaşık 1 dakika önceden herkesin haberi olabilirdi.

Naci Görür: Depremden daha fazla zarar verirsiniz

Haberin öne çıkmasının ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir değerlendirme geldi. Bu sisteminin metro, itfaiye, doğalgaz ve elektrik gibi alanlarda kullanılması gerektiğini belirterek, tüm insanların işin içine sokulması halinde felaket olacağı uyarısında bulundu.



Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından yaptığı EDİS paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün gazeteden okudum. Türkiye’de Deprem Uyarı Sistemi (EDİS) yaygınlaştırılacak, kimi şirketler çok yatırım yapacakmış falan. Yani öyle sunuyorlar ki depremi önceden haber alıp kaçıp kurtulacakmışsın.

* 'Ülkede deprem nerede olur?' 'Nasıl olur?' 'Fay sistemlerinin özellikleri nedir?' 'İnceleniyor mu, incelenmiyor mu?' soruları ile ilgilenmeyenler rant kokusunu alınca bu işe üşüştüler.

* Yeni bir konu da değil, Kandilli yıllardır ilgileniyor. Bunu yapanları uyarıyorum. Bırakın bu sistem bazı stratejik sistemleri güvence altına alsın. Metro, İtfaiye, doğalgaz, elektrik , vb sistemleri bir kaç saniye içerisinde devre dışı bıraksın.

* Eğer tüm insanları işin içine sokmaya kalkarsanız, hem işe yaramaz hem de deprem konusunda eğitilmemiş bu insanlara depremden fazla zarar verirsiniz. Benden söylemesi.

* Eğer deprem konusunda katkınız olsun istiyorsanız. Ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve DEPREM DİRENÇLİ KENTLER oluşturulmasına katkıda bulunun.