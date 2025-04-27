Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremine ilişkin açıklama: Bu bölge çok yüklendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.09’da Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 11,31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Elazığ’a bağlı Yaylanlı-Baskil bölgesinde meydana geldiğini ancak konum itibarıyla Malatya’ya daha yakın olduğunu belirtti.

Depremin, Pütürge segmentinin batısında yer alan sol yönlü bir fay üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Görür, “Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun” değerlendirmesinde bulundu.