Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum depremi sonrası Doğu Anadolu uyarısı! 'Sıkışıyor...'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde bugün saat 04:30'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can kaybı, yaralanma veya hasara yol açmadı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya paylaşımında Erzurum'daki depremi değerlendirdi.

Görür, depremi 'sığ' olarak tanımlarken, depremin yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini kaydetti.

Profesör, "Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun" diye yazdı.