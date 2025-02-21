Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum depremi sonrası Doğu Anadolu’ya uyarı
Erzurum'da bugün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede benzer depremlerin meydana gelip gelmeyeceği konusunda vatandaşlarda tedirginlik oluştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme yönelik değerlendirmesinde Doğu Anadolu’nun sıkıştığını belirterek "Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" dedi.
Erzurum'da bugün saat 15:27'de Hınıs ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7.5 kilometre derininde kayda geçen depremin yarattığı sarsıntı nedeniyle ilçe halkı sokağa çıktı. İlçeden olumsuz bir haber gelmedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme dair değerlendirmelder bulundu.
Görür, depremin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün haritasında fay yerinin belirgin olmadığını ancak depremin 'Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde' meydana geldiğini kaydetti.
Profesör, "Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" uyarısında bulundu.