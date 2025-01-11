Prof. Dr. Naci Görür'den iki şehre çarpıcı uyarı! Deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Türkiye’yi deprem konusunda bilinçlendirmek için hemen her dakikasını bilgilendirme faaliyetlerine ayıran yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 7 Ocak’ta Ankara’da CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığındaki 21 milletvekiliyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Görür, CHP’li vekillerle yaptığı toplantıda Bingöl-Karlıova-Erzincan hattına dikkat çekti. Toplantıda Naci Hoca, Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği Tunceli ve çevresindeki fay hatlarının 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini anımsattı ve bu sürenin dolduğunu açıkladı.

Tunceli'de deprem riski ne kadar?

CHP Elazığ Milletvekil Gürsel Erol, Prof. Dr. Görür’ün verdiği bilgilere dayanarak açıklamalar yaptı.

Erol, Bingöl'de yaşanabilecek 7.4 büyüklüğündeki bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini aktardı.

Görüşmede Tunceli’nin zemini kötü olan bölgelerinin büyük risk altında olduğu belirtilirken CHP’li Erol “Böyle bir deprem Tunceli’de taş üstünde taş bırakmaz” ifadesini kullandı.