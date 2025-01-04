Prof. Dr. Naci Görür'den 'İstanbul depremi' yorumu: Dört milyon insan ölümle burun buruna

Türkiye nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yıllardır deprem tehdidi altında. Büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak bir depremde şehirde çok sayıda insanın hayatını kaybedeceği, çok sayıda binanın enkaza döneceği, ekonominin de büyük zarar göreceği belirtiliyor.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nda İstanul depreminini risklerine değindi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Silivri açıkları (Kumburgaz Fayı) ile Adalar (Adalar Fayı) tarafından fay hatları geçtiğini hatırlatarak kendilerinin araştırmasında bu iki fay hattında şu an enerji biriktiğini kaydetti.

Kumburgaz Fayı'nın kırılmasıyla en az 7,2 büyüklüğünde deprem üreteceğini, iki fayın kırılması durumunda bunun 7,5'a kadar gidebileceğini ifade eden Görür, kentte yapıların yüzde 60'ından fazlasının depreme dirençli olduğuna dikkat çekti.

'İstanbul bizi çökertir beyler...'

Görür şunları söyledi: "Siz İstanbul'u bir düşünün, sokağını düşünün, evlerini düşünün yani böyle kullandıkları betonu düşünün, korozyona uğramış demirleri düşünün. Daha şu anda herhangi bir şey yokken çöken evleri düşünün, halkın bilinçsizliğini düşünün. Bir sürü daha nedenler yaparsınız? İstanbul bizi çökertir beyler, şaka etmiyorum. Yani İstanbul, Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. (...) Türkiye'nin Marmara Bölgesi çökerse ekonomik bağımsızlığı kalmaz."

'Dört milyon insan ölümle burun buruna'

Profesör, deprem olması durumunda 4 milyon insanın ölümle burun buruna geleceğini kaydetti: "İBB'nin sırf yaptığı 97 bin binanın çok ağır hasar alacağını düşünürsek ölümün en fazla oradan olacağı, yüzde 97. Bir milyon yüz bin yapı stoku var, bina var. 97 binin içinden çöküleceğini düşünürsek ağırlıklı olarak 97 bin bina, yüz bin bina deyin. Her birini beş katlı söyleyin şimdi beş katlı kalmadı. Beş yüz kat demektir iki daire koyun, bir milyon daire. Her daireye dört kişi koyun, dört milyon insan ölümle burun buruna... 'Ölecek' demiyorum ama ölümle burun buruna. Şimdi sizin vicdanınıza, insafınıza sığınıyorum. Dört milyon insanın kaçı yaşasın ya? Ne kadar azaltabilirsiniz? Yani tehlike büyük."

Kanal İstanbul'u eleştirdi

Görür, Büyükçekmece ilçesinin zemininin kaydığını belirterek burada yapılaşmanın artırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Profesör, Kanal İstanbul'u da şu sözlerle eleştirdi: "Ben diyorsun ki 'İnat ettim deprem zonunda kanal yapacağım.' O zaman ben yenilgiyi kabul edeyim. O zaman diyeceğim yetkililere şu... Tamam yap yapacaksan yap. Ama burada yapacağın yapının fiyatını, maliyetini normal bir yerdeki yapı gibi asla düşünme. Yani bunu binaya örnek vereyim yani kanal yerine. Normal bir binanın metrekaresi 20 bin 30 bin lira ise sen buraya yüz bin harcamak zorundasın. O zaman bu Kanal İstanbul'un maliyeti 64 milyara mal olmaz 104 milyara da mal olmaz."