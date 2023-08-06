Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da deprem uyarısı: 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanın ölmesi, Türkiye'nin gündemin bir kez daha depremin girmesine neden olmuştu.

Beklenen Marmara depreminin hasarını azaltmak için İstanbul'da çalışmalar sürerken, Prof. Dr. Naci Görür'den bir uyarı daha geldi.

Habertürk’e konuşan Görür, İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğünün 7,2 ila 7,6 arasında değiştiğini, bunu kesin olduğunu, bilimsel çalışmaların bunu gösterdiğini ifade etti.

"Bu deprem olursa 6 Şubat’taki depremden daha büyük zarar verir" diyen Prof. Görür, "Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Görür sözlerine şöyle devam etti: "Bakan belki bazı şeyleri net söyleyemez lakin biz bilim insanıyız net söyleriz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta dört kişi düşünün. Daire gibi düşünün… Dört kişiden hesaplarsak 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur. Bir depremde bu kadar insanın ölmesi Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor. Bu işi ciddiye almak lazım. Nitekim Sayın Bakan da en ciddi konuşan ve doğruları salt söyleyen bakan olarak gördüm.”