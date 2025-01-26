Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş uyarısı: 'Yoksa yine ölüm yine yıkım!'

Depremin ikinci yıl dönümünde Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 ili etkileyen bu felakette, 14 milyon kişi doğrudan zarar görürken, 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti. Deprem sonrasında ülke genelinde 4. seviye alarm ilan edilerek uluslararası yardım çağrısında bulunuldu ve 7 günlük milli yas ilan edildi.

Görür, deprem sorunuyla başa çıkmanın ancak bir anlayış değişikliğiyle mümkün olabileceğini belirterek, “Depremler ebediyen tekrarlanacak. Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Çağdaş ülkelerde ancak birkaç kişi tesadüfen ölüyor"

Görür, çağdaş ülkelerdeki kentlerin depreme dirençli hale getirildiğini vurgulayarak, "Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak birkaç kişi tesadüfen ölüyor" dedi. Deprem dirençli kentlerin tanımını yapan Görür, "Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz teknolojileri ile güçlendirebilirsek bu sorundan büyük ölçüde kurtulabiliriz" şeklinde konuştu.

"Eski haline getirirsek yine ölüm, yine yıkım"

Görür, mevcut anlayışın yetersizliğini dile getirirken “Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm, yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.