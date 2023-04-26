Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama!

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinden gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin acısıyla sarsıldı. Deprem, 50 bini aşkın canımızı bizden alırken geride on binlerce yıkık bina ve enkaz bıraktı.

Bu iki büyük depremin ardındansa Doğu Anadolu Fay (DAF) Hattı üzerinde peş peşe depremler yaşandı. Her deprem bize 6 Şubat'ın unutulmaz acısını hatırlatırken dün İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür önemli bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Amerikalılar, Malatya’da 6.8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı.

Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir. ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz."