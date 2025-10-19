Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Türkiye’nin her yerinde büyük deprem olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de deprem riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşları ve yerel yönetimleri önlem almaya çağırdı.

Görür, “Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kentlerin deprem dirençli hale getirilmesinin önemine vurgu yapan Görür, şu çağrıyı yaptı:

“Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi deprem dirençli yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin.”

Alınması gereken önlemleri de sıralayan Görür, “Her ilde yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükümet yapsın. 10-15 senede bitiririz” dedi.

Prof. Görür, sözlerini “Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz” diyerek tamamladı.