Prof. Dr. Naci Görür’den Kütahya uyarısı: Deprem dirençli yerleşim alanlarını talep edin
Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, bölgede süregelen sismik hareketliliğin devam ettiğini gösterdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Naşa Fay Zonu veya onunla birleşen bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirterek uyarıda bulundu.
Son dönemde Kütahya Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında art arda meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremler, uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti. Görür, bölgenin kuzey-güney yönünde gerildiğini ifade ederek, yetkililere deprem dirençli yerleşim alanları oluşturulması çağrısında bulundu.
Görür: ''Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır.'' açıklamasında bulundu.
Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır. pic.twitter.com/hed6fvSYhe— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 10, 2025