Prof. Dr. Naci Görür’den Kütahya uyarısı: Deprem dirençli yerleşim alanlarını talep edin

Son dönemde Kütahya Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında art arda meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremler, uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti. Görür, bölgenin kuzey-güney yönünde gerildiğini ifade ederek, yetkililere deprem dirençli yerleşim alanları oluşturulması çağrısında bulundu.

Görür: ''Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır.'' açıklamasında bulundu.