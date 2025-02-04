Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için korkutan uyarı: 4 milyon insan tehlikede

Prof. Dr. Naci Görür, Az Önce Konuştum programında yaptığı açıklamalarla, beklenen Marmara depremi hakkında korkutucu rakamlar paylaştı.

İstanbul’daki olası depremin büyüklüğünün 7,5 olarak öngörüldüğünü belirten Görür, depremin yaklaşık 2 dakika süreceğini söyledi.

Görür’ün verdiği bilgilere göre, depremde en az 100.000 bina çok ağır hasar alacak ve bu durum, 4 milyon insanı ölümle burun buruna getirecek.

Marmara bölgesinde ciddi bir tehdit oluşturan bu felaketin, yalnızca İstanbul'da büyük bir yıkıma yol açacağı ve ciddi can kayıplarına neden olacağı ifade edildi. Görür, yetkili isimlerin raporlarına dayanarak bu çarpıcı sonuçlara ulaşırken, depreme hazırlık konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı.