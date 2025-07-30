Prof. Dr. Naci Görür’den Rusya depremi sonrası dirençli kent çağrısı: Can güvenliği istiyoruz

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda bugün sabah saatlerinde 8,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgeyi sarsarken dünya genelinde de yankı uyandırdı. Söz konusu deprem, büyüklüğü itibarıyla son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak kayda geçti.

Depremin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, can kaybı ve yıkımın çok sınırlı olmasına dikkat çekti. Görür, bu durumu nüfus yoğunluğu ya da zemin özellikleriyle açıklamanın yeterli olmayacağını belirterek, asıl farkın “deprem dirençli kentler” olduğunu vurguladı.

“Fayları, deprem mekanizmasını bilen arkadaşlara bırakalım, önemli ama bizi doğrudan ilgilendirmiyor” diyen Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Alınacak en önemli ders, DEPREM DİRENÇLİ KENTLER. Deprem bölgesi yakınında Japonya, Rusya ve Amerika gibi ülkeler var. Aynı büyüklükte bir deprem bizde olsa tasavvur edilemeyecek kadar büyük kayıplar yaşanırdı. Neden oralarda insanlar ölmüyor? Çünkü yerleşim alanları depreme dirençli inşa ediliyor.”

Prof. Dr. Görür, Türkiye’de yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Gelin deprem dirençli kentler talep edelim. Biz başımızı sokacak yer değil, can güvenliğimiz olan yerler istiyoruz” dedi.