Prof. Dr. Naci Görür'den sokak köpekleri tasarısına sert tepki

Sokak hayvanları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenleme planlanıyor. Yeni yasa teklifine göre, öncelikle belediyeler köpeklerin sahiplendirilmesi için ilan açacak. Sahiplenilmeyen köpekler ise enjeksiyon ile uyutulacak.

Hayvanseverler sosyal medyada bu duruma büyük tepki gösteriyor. Tepki gösterenlerden biri de Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür oldu.

Görür sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı paylaşımda ''Sokak köpekleri insanları tehdit ediyormuş, bu doğru olabilir ama çözüm olarak uyutulmalarını düşünmek zalimlik, kabul edilemez. İnsanı insan yapan sevgidir, insana ve tüm mahlükata hizmet etmektir. Lütfen insanlığımızı kaybetmeyelim.'' sözleriyle tepki gösterdi.