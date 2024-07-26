Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi açıklaması: Fay hatlarını işaret etti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Depremin gerçekleştiği fay hattıyla ilgili bilgi veren Görür, "Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde" dedi.
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, şunları yazdı:
“Dün Dutluca-Sulusaray/Tokat’ta deprem oldu (4,0). Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde. Almus ve Yıldızeli Fay zonları arasında.”