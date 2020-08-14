Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?

14 Ağustos 2020

31213 sayılı Resmi Gazete'de rektör atamaları duyuruldu. Bu atamalar sonucunda Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama karanamesi ile 16 üniversitenin rektörü değişti.

Necdet Ünüvar kimdir?

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 6 Haziran 1960 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Mersin'in Erdemli ilçesinde tamamlayan Necdet Ünüvar, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. 1984 yılında Tıp Doktoru ünvanını alan Necdet Ünüvar, eğitimini tamamlamasının ardından 1985-86 yılları arasında zorlu hizmetini Mardin SSK Dipanserinde tamamladı.

1986 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniğinde Başasistanlık yapan Necdet Ünüvar, 1991 yılına kadar bu görevde kaldı.

Ünüvar, 1993 yılında ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent oldu.1994-96 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlayan Ünüvar, 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Doçent, 1998 yılından itibaren ise Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. Necdet Ünüvar, 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Profesör oldu

2002 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Prof. Dr. Ünüvar, TBMM 23., 24., 25. ve 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Adana milletvekili seçildi.

Milletvekilliği döneminde Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerini yerine getiren Prof. Dr. Necdet Ünüvar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Rektör atamaları listesi için tıklayın.