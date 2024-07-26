Prof. Dr. Okan Tüysüz'den diri fay hattı uyarısı: 4 ili işaret etti

Türkiye'nin diri fay hatlarıyla ilgili deprem bilimcilerden hemen hemen her gün açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara ve Çanakkale depremi sonrasında uyarılar da hızlandı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, büyük Marmara depremi ve son günlerde fay hatlarında yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TGRT'ye konuşan Tüysüz, "Fay hatları neden kazılıyor" sorusuna, "Depremlerin ne büyüklüklerde meydana geldiğini bilmek çok önemli. Eğer geçmişi biliyorsak geleceği tahmin etme olasılığınız artıyor. Gelecekte bir deprem olur mu? Sorusunun cevabı o fayda geçmişte nerede, ne zaman, hangi büyüklükte deprem olmuş bunu söyleyebilirseniz gelecek için de bir öngörüde bulunabilirsiniz. Bir kesinlik söz konusu değil ama bir öngörüde bulunabiliriz" yanıtını verdi.

"Kahramanmaraş depremleri sürpriz değil"

Kahramanmaraş civarında bu büyüklükte bir depremin beklendiğini yıllarca belirttiklerini açıklayan Tüysüz, orada meydana gelen depremlerin sürpriz olmadığını açıkladı.

Marmara depremiyle ilgili uyarılarda bulunan Tüysüz, "Ele alacak Marmara'da büyük bir depreminin yaklaştığını söylüyoruz. Bunu nasıl belirliyoruz? Oradan geçen Kuzey Fay hattının geçmişine bakarak. Düzenli olarak bu fay hattı kaç yılda bir üretmiş kaç şiddetlerinde olmuş onlara bakmak lazım. Tarih tarih deprem haritası not alınıyor. Bunun en kritik tarafı depremlerin şiddeti ve deprem haritası netleştirilmeye çalışıyor. Ancak yer küre sürekli hareket halinde bunun için tahminler not alınıyor. Kesin tarih söylemek imkansız. Tahminler doğrultusunda ise kesinlikle tedbirler önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki en diri fay hattının Kuzey Anadolu Fay hattı olduğunun altını çizen Tüysüz, en yıkıcı depremlerin Marmara'da olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Tüysüz, Marmara'daki depremlerin yıkıcı olmasının nedenini ise nüfus yoğunluğuyla açıkladı.

4 il için deprem uyarısı

Tüysüz stres biriktiren fay hatlarının geçtiği şehirleri de şöyle sıraladı: İstanbul, Bingöl, Bursa, Tunceli civarları...