Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Aşırı sıcaklar geri çekiliyor, İstanbul yağışlara kavuşacak!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bunaltıcı sıcakların başta Marmara ve İstanbul olmak üzere pek çok bölgede etkisi kaybettireceğini duyurdu.

İstanbul ve Marmara'nın bazı bölgeleri için yağmur bekleniyor

Sıcak hava dalgasının bugün de devam ettiğini vurgulayan Şen, Kırklareli ve Edirne'de yağışların etkili olduğunu, Salı günü ise yağmurun İstanbul'un batısı, Çanakkale, Tekirdağ ve Edremit Körfezi'ne ilerleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Çarşamba günün de Marmara Bölgesi'nde hafif yağışlı geçeceğini söyleyen Şen, "Cuma ve Cumartesi yağışlar Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetlenecek" dedi.

"Aşırı sıcaklar çekilecek"

Bu hafta Ege ve Güney Doğu hariç aşırı sıcakların Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Kuzey Ege'den çekilerek ortalama sıcaklıklara doğru geçiş yaşanacağını ekleyen Şen "Biraz nefes alacağız. Az da olsa kuzey bölgelerde yağmur da görülecek" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıklar hafta sonu İstanbul'da 6 dereceye kadar düşecek

Bugün İstanbul'da 36 derece olan sıcaklıkların hafta sonuna kadar 30-31 dereceye kadar düşeceğini ifade eden Şen, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günlerin yerel yağmurlu olacağını belirtti.