Türkiye'nin pek çok bölgesinde orman yangınları yaşanıyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugüne yönelik olarak "Orman yangınları açısından kritik bir gün" açıklaması yapmıştı.

CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi'nde nem oranı yükselse de riskin devam ettiği kentlere dikkat çekti.

Prof. Dr. Şen'e göre; Marmara'nın güneyindeki Çanakkale, Balıkesir. Ege Bölgesi'nde Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Afyon bölgelerinde nem 20'nin altında. Aynı şekilde Akdeniz'de Antalya, Manavgat. İç Anadolu'nun batısında Eskişehir'de hâlâ yangılarımız var. Bu şehirlerimizde nem yüzde 20.

Orhan Şen, Antalya'da bugün sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkacağını anımsattı.

Riskli kentleri açıkladı

Nemin az olduğu ve hava sıcaklığının yüksek seyrettiği bölgelerde orman yangınları açısından risk teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Şen değerlendirmelerine şöyle devam etti:

* Bugün ve yarın Aydın, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Çanakkale, Balıkesir, Antalya Manavgat, Eskişehir, Kütahya civarlarında orman yangını çıkma riski yüksek. Pazar günü rüzgar hafifliyor, nem yükseliyor, sıcaklık düşüyor. Bu iki gün çok kritik.

Yangının anından söndürülememesi halinde rüzgâr nedeniyle yayılma riskinin çok yüksek olduğunu anlatan Şen "Tablo pazar günü değişir" dedi.