Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! Hangi kentlere kar yağacak? İstanbul'da kar var mı? (Güncel hava durumu)

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde sıcaklık 7-8 derece birden düşerken, diğer bölgelerde 5-6 derecelik düşüş bekleniyor.

Hava sıcaklarının düşmesinin yanı sıra birçok bölgede kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. İstanbul'daki sağanağın ise bugünden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hangi kentlerde kar yağacak?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından bugün akşamdan itibaren hangi kentlerde kar yağışı görüleceğini açıkladı.

Buna göre Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarına bugün kar yağacak.

Kayseri, Niğde ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur görülecek.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de hava durumu

Şen'in aktardığına göre Marmara'nın doğusu ile Ege ve Batı Karadeniz'de görülecek kuvvetli yağmurlar öğleden sonra hafif olarak İç Anadolu'da, kuvvetli olarak Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek.

İstanbul'da kar var mı? (İstanbul hava durumu)

Hava sıcaklığının Türkiye'nin batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, İstanbul sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'nın yağmurlu 12 derece, İzmir'in yerel yağmurlu 18 derece olması bekleniyor. Antalya'da 20 derece görülecek.