Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Çanakkale'deki deprem sonrası kritik uyarı: Büyük depremleri işaret etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından deprem bilimcilerden peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ndeki depremi Çanakkale'nin izlediğine dikkat çeken Bektaş, Marmara Denizi'nin güneyindeki faylarda gerilmenin arttığını belirtti. Bektaş, "Son bir kaç yıldan beri devam eden orta büyüklükteki depremleri daha büyük depremlerin izlemesi olası" uyarısını yaptı.

Bektaş paylaşımında şunları kaydetti:

"4,4 Marmara Adası depremini takip eden 4,7 Ezine depremi "Marmara Denizinin güneyindeki faylarda gerilme artışı" olduğu görüşünü güçlendirir. Son bir kaç yıldan beri devam eden orta büyüklükteki depremleri daha büyük depremlerin izlemesi olasıdır."

Prof. Dr. Naci Görür ve Şükrü Ersoy da uyardı

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından, depremin KAF'ın orta branşına ait olduğunu belirterek ''Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara'da olacak'' uyarısında bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise Çanakkale depremine ilişkin şunları söyledi:

"Ezine’ye doğru fay zonları var. 4'ün üzerindeki depremler hissedilebilir. Potansiyel olarak bölge tehlikeli bölgelerden. 4.7’nin artçısı olabilir. Deprem çok yıkıcı değil. Bu depremden sonra 'Büyük deprem geliyor' diyemeyiz. Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek lazım."